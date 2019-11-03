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شكرا لقرائتكم كواليس معسكر الأهلي بالإمارات فى 4 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الاهلي بدأ معسكره الخارجي بمدينة دبي عصر الخميس الماضي وتدرب الفريق الأحمر على ملعب نادي شباب أهلي دبي بمنطقة الممزر يوم الخميس فقط قبل أن يتدرب يومي الجمعة والسبت على ملعب أخر تابع لنادي شباب أهلي دبي أقرب لفندق إقامة الفريق بدبي.
مران الاهلي شهد يوم أمس حضور أحد نجوم الكرة العالمية وهو الفرنسي نيكولاس أنيلكا لاعب منتخب فرنسا الأسبق الذى حرص على التواجد في المران وحضور جزء كبير منه برفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق وهو ما خطف الأنظار خلال الزيارة المهمة.
انيلكا فى مران الاهلي
عدد كبير من أفراد الجالية المصرية بالامارات حرص على حضور مران الفريق أمس وأمس الأول وهتفوا للاعبين وطالبوهم بتحقيق لقب بطولة أفريقيا والحفاظ على لقب الدوري.
من المشاهد الهامة في معسكر الاهلي بالامارات الذى يستمر حتى الأربعاء المقبل حرص الجهاز الفني على منع إختلاط اللاعبين مع النزلاء في الفندق لاسيما وأن الفندق "كامل العدد" ولا يوجد به أي غرف فارغة والسياح فيه من كل جنسيات العالم لذا حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الاداري على تخصيص قاعة في الدور الثاني لتناول الوجبات الثلاثة فيها .
أما على صعيد الوجبات ونوعية الأطعمة في الفندق فقد أتفق عليها سمير عدلي وعبد الحفيظ خلال سفرهما المُبكر للأمارات للترتيب لبعض الأمور الخاصة بالأقامة حيث تنوّعت وجبات ونوعية الأطعمة في الفندق حتى الأن ما بين فراخ ولحوم ومكرونة وخضار أمثال الباميا والبسلة كما تواجد على مائدة الاهلي في الامارات أكثر من نوع سمك.
وهناك أيضاً عدة أنواع من الفاكهة يأتي في مقدمتها التفاح والموز والبطيخ بجانب العصائر وأنواع قليلة من الحلويات وأن كان أبرزها "أم علي".
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