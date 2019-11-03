شكرا لقرائتكم أنيلكا: الأهلى شعبيته تخطت القارة السمراء وأتمنى مشاهدة مباراة له... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتمنى النجم الفرنسي الشهير التوفيق للأهلي خلال الفترة المقبلة وأن يحصد لقب أفريقيا من أجل العودة مُجدداً لبطولة العالم للأندية التى سبق وقدم عروض جيدة فيها وكان خير سفير للكرة الأفريقية التى دائماً ما تقدم نجوم كبار ولاعبين أصحاب مهارات خاصة وقدرات فنية عالية للدوريات الأوربية.
وأكد أنيلكا أنه يتمنى مشاهدة أحدى مباريات الاهلي في بطولة الدوري أو أفريقيا خلال الفترة المقبلة ، مُوضحاً أنه يعرف بعض نجوم الكرة المصرية الذين ينتمون للأهلي في مقدمتهم حسام غالي ومحمود حسن تريزيجيه بجانب نجوم أخرين من الكرة المصرية التى تُعد من المدارس الكروية الرائدة في القارة السمراء.
وكان أنيلكا قد حرص على حضور مران الاهلي أمس بدبي ورحّب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة به ، وتابع النجم الفرنسي مران الاهلي الذى أقيم أمس على ملعب شباب أهلي دبي.
وحقق أنليكا مسيرة مميزة في كرة القدم حيث لعب لأندية ريال مدريد الإسباني ورباعي الدوري الإنجليزي تشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال وليفربول إلى جانب يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
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