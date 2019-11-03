شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: لم يتم تحديد ملعب النجم الساحلي رسمياً حتى الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن النادي لم يتلق خطابا رسميا إلى الآن بشأن ملعب مباراة النجم الساحلي، التي تقام يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وبحسب التقارير المنتشرة مؤخرا عن تحديد ملعب رادس لاستضافة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في تونس، فيما أكد مدير الكرة بالنادي أنه لم يتلقى خطابا رسميا إلى الآن.

ويؤدى فريق الاهلي معسكرا في الإمارات لمدة أسبوع، وذلك ضمن المرحلة الأولى من فترة الاعداد التي يخوضها خلال توقف مسابقة الدوري الممتاز، ويؤدي الفريق مرانه على ملعب نادي شباب الأهلي دبي.

ومن جهته شكر مدير الكرة إدارة ومسئولي نادي شباب أهلي دبي على استقبال الفريق وتذليل أي صعاب في طريق تحضيرات الأهلي خلال معسكره الذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل.