شكرا لقرائتكم موقف ثلاثى الاهلى المحترف من المشاركة مع منتخبات بلادهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد مدير الكرة فى القلعة الحمراء أن الثلاثي على معلول ووليد أزارو وجيرالدو، سوف يتوجهون مباشرة من الإمارات إلى بلادهم من أجل الإنضمام لمنتخبات بلادهم الوطنية بعد نهاية فترة المعسكر التدريبي وذلك وفقا للأجندة الدولية والتي تخوض خلالها منتخبات إفريقيا التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.

وسينضم معلول لمنتخب تونس والذي يخوض لقائي ليبيا وغينيا الإستوائية يومي 15 و19 نوفمبر الجاري، فيما ينضم أزارو لمنتخب المغرب والذي يلعب أمام موريتانيا وبوروندي، فيما يلتقي منتخب أنجولا بمشاركة جيرالدو مع جامبيا والجابون يومي 13 و17 من الشهر الجاري.