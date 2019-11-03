شكرا لقرائتكم موقف ثلاثى الاهلى المحترف من المشاركة مع منتخبات بلادهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد مدير الكرة فى القلعة الحمراء أن الثلاثي على معلول ووليد أزارو وجيرالدو، سوف يتوجهون مباشرة من الإمارات إلى بلادهم من أجل الإنضمام لمنتخبات بلادهم الوطنية بعد نهاية فترة المعسكر التدريبي وذلك وفقا للأجندة الدولية والتي تخوض خلالها منتخبات إفريقيا التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون.
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