شكرا لقرائتكم موعد احتفال الاتحاد السكندري بفريق السلة بطل العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وحصد فريق سلة الاتحاد السكندرى لقب البطولة العربية للعام الثانى على التوالى والسابعة فى تاريخ النادى ، بعد التغلب على بيروت اللبنانى بنتيجة 86/90 فى نهائى البطولة . Advertisements وسيقام الاحتفال غدا الأثنين بصالة الشاطبى على هامش مباراة الفريق و 6 أكتوبر فى دورى المرتبط . وحرص مجلس إدارة النادى حرص على حضور منافسات البطولة لتشجيع الفريق، والشد من ازره خلال المنافسات ، والتى تكللت بتتويج زعيم الثغر بلقب البطولة العربية

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