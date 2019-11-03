شكرا لقرائتكم مروان محسن يستعين بقناع وجه من الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان طبيب الفريق خالد محمود، قد استعان بقناع وجه مؤقت للمهاجم الدولي خلال الفترة الماضية، بعد اكتمال جاهزيته طبيا وعودته إلى المشاركة في المران الجماعي.
وتعرض مروان محسن لإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد برج العرب وخضع لجراحة في القاهرة وشارك في مران الفريق بعد التاكد من جاهزيته وشفاءه بشكل تام من الإصابة.
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