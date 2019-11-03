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مدافع الاهلي يجري أشعة جديدة فى الامارات...

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جدة - عمرو شويل قام محمود متولي مدافع الأهلي ، بإجراء أشعة جديدة في الإمارات، على هامش المعسكر الذي يُقيمه الفريق حاليا ويستمر إلى الأربعاء المقبل، وتم عرضها على استشاري ألماني في دبي للاطمئنان على حالته بشكل أكبر والتعرف على مدى تعافيه من الإصابة، التي تعرض لها في مباراة السوبر المصري، وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

 

وتعرض متولي لاصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد والتواجد في المباريات الرسمية.

 

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وبدوره أوصى الاستشاري الألماني الذي تم عرض الأشعة عليه  بعدم الإستعجال في عودة متولي للملاعب والتهمّل في تنفيذ البرنامج العلاجي الذى يسير عليه اللاعب منذ إصابته في لقاء السوبر.

 

فى الوقت الذى ينفذ فيه متولي برنامجا تاهيليا في صالة الجيم داخل فندق الإقامة منذ وصول بعثة الفريق إلى الإمارات يوم الخميس الماضي لاقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع وفق الرؤية الفنية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

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