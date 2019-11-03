وليد صلاح الدين: "كهربا بتاع مشاكل" ولا يصلح للأهلي

كشف وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق، عن رفضه التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، خلال فترة تواجده كعضو في لجنة الكرة بالنادي الأحمر، تحت قيادة مجلس محمود طاهر.

وأوضح "صلاح الدين"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام الشاطر، في برنامج "سهرة مع"، المذاع على قناة الأهلي، أن السبب الرئيسي في رفضه التعاقد مع اللاعب، هو أن "كهربا" سيفتعل المشاكل بالفريق إذا لم يلعب أساسيًا.

وقال نجم الأهلي السابق: "في هذا التوقيت أعلنت لمجلس الإدارة أننا في حاجة لـ8 صفقات، لكنني كنت أرى أن الفريق لا يحتاج للاعب يلعب في مركز الجناح اليمين بسبب تألق تريزيجيه ورمضان صبحي في هذا المركز خلال هذا التوقيت".

وأضاف: "كهربا ليس من نوعية اللاعبين الذين سيتقبلون جلوسهم احتياطيًا، وكان من الممكن جدًا أن يجلس كهربا احتياطيًا لرمضان وتريزيجيه، لذا فضلت عدم التعاقد معه".