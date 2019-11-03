شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. مروة الهضيبى بطلة أفريقيا فى تنس الطاولة: بساعد ماما فى المحشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.



مريم ومروة

نجمة اليوم هى مروة هشام الهضيبى لاعبة النادى الأهلى و منتخب تنس الطاولة ، والتى كان معها الحوار التالى ..



مروة هشام

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب عزف البيانو لكن للأسف معنديش بيانو فى البيت.



التؤام مروة ومريم ووالدتهم

ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟

أتميز فى عمل الكريب و البطاطس المحمرة و مساعدة ماما فى المحشى لأنى معنديش وقت أطبخ كتير



مروة الهضيبى

من نجمك المفضل ؟

ظافر العابدين

من مطربك المفضل؟

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كوكب الشرق أم كلثوم



مروة وتؤامها و والدتها

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

عازفة بيانو أكيد لأنى بحب العزف عليه

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا لاستخدام العنف ..و أنا مش بنزل الشارع مشى كتير



مروةهشام 2

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

.مش هقدر أتخيل لأنى مش بعرف التمثيل ومليش في السينما.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الملابس الفورمال أكتر عملية وسهلة فى الحركة.



مروة وشقيقتها مريم

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى ؟

أحب الارتباط بشخص رياضى حتى يقدر وقت المشاركة فى البطولات و التدريبات .



دموع الفرحة فى احدى البطولات

إذا طلب منك شريك الحياة ترك الرياضة ، و تنس الطاولة ما ردك؟

ممكن أسيب أى حاجة إلا الرياضة