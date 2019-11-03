شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفاضل بين الإسماعيلية وعدة مدن لاستضافة معسكر الذئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل المقاولون العرب بين الإسماعيلية وعدة مدن أخرى لاستضافة معسكر ذئاب الجبل المقرر إقامته الأسبوع المقبل، في إطار استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الجارية لمسابقة الدوري العام، للعودة بصورة أفضل مع استئناف الإيجيبشن ليج.

ويسعى الجهاز الفنى للمقاولون بقيادة عماد النحاس لإعادة تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الطويلة والتي تستمر حتى 22 نوفمبر الجارى بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية، من أجل مواصلة النتائج الجيدة في مسابقة الدوري العام.

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ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الانتاج الحربي 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.