شكرا لقرائتكم خبر عن إغراءات الأندية الأوروبية تطارد حارس الأهلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد أكثر من ناد أوروبي رغبته في ضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد المستويات الجيدة التى قدمها الحارس الدولي مع الأهلي ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية، ورغم أن الشناوي أغلق باب العروض وأعلن تركيزه مع الأهلي خلال الفترة الماضية بعدما تلقي عدة عروض أوروبية أبرزها من أندية فرنسية وبلجيكية، وأخرى عربية أبرزها من النصر السعودي إلا أن الأيام الماضية شهدت تلقي الحارس الدولي تأكيدات من شركة تسويق إنجليزية أكدت له أن هناك عدة أندية أوروبية أبدت رغبتها في التعاقد معه خلال ميركاتو الشتاء.

ولم يغلق الحارس الدولي الباب في وجه هذه العروض وتركه "مواربا"، حيث طالب الشركة بإحضار عروض رسمية للنادي الأهلي من أجل مناقشتها واتخاذ القرار الأنسب للنادي، موضحاً أنه لن يُفكّر في أي عرض إلا إذا جاءه عرض رسمي وناقشه النادي، مؤكداً أن كل تركيزه حالياً مع الفريق ومع المنتخب الأول، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد ارتباطات هامة محلياً وأفريقياً مع الأهلي والمنتخب.