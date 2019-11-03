شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لم يصلنا خطاب رسمى بملعب مباراة النجم فى تونس والان مع تفاصيل الخبر
وانتشرت تقارير خلال الفترة الأخيره حول تحديد ملعب رادس لاستضافة مباراة الأهلي والنجم الساحلي فى تونس، فيما أكد مدير الكرة بالأهلى أنه لم يتلق خطاباً رسمياً حتى الآن.
ويخوض فريق الأهلي معسكرا فى الإمارات لمدة أسبوع، ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي يخوضها خلال توقف مسابقة الدوري الممتاز، ويؤدى الفريق مرانه على ملعب نادي شباب الأهلي دبي.
وحرص مدير الكرة على توجيه الشكر لإدارة ومسئولي نادي شباب أهلي دبي على استقبال الفريق وتذليل أي صعاب في طريق تحضيرات الأهلي خلال معسكره الذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل.
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