شكرا لقرائتكم خبر عن نيكولاس أنيلكا: أتمنى تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا والعودة لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد نيكولاس أنيكلا أنه لم يتردد فى حضور مران الأهلي بالإمارات، لاسيما أن الأهلي صاحب شعبية جارفة فى القارة السمراء، وشهرته تخطت حدود أفريقيا ووصلت العالمية من خلال مشاركاته الكثيرة (5 مرات) فى مونديال الأندية.
وتمنى النجم الفرنسى الشهير التوفيق للأهلى خلال الفترة المقبلة والتتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للعودة مُجدداً لبطولة العالم للأندية، التى سبق وقدم عروضاً جيدة فيها وكان خير سفير للكرة الأفريقية التى دائماً ما تقدم نجوما كبارا ولاعبين أصحاب مهارات، خاصة وقدرات فنية عالية للدوريات الأوربية.
وتمنى أنيلكا مشاهدة إحدى مباريات الأهلى فى بطولة الدورى أو أفريقيا خلال الفترة المقبلة، مُوضحاً أنه يعرف بعض نجوم الكرة المصرية الذين ينتمون للأهلى، وفى مقدمتهم حسام غالى ومحمود حسن تريزيجيه، بجانب نجوم آخرين من الكرة المصرية التى تُعد من المدارس الكروية الرائدة فى القارة السمراء.
وحرص أنيلكا على حضور مران الأهلى أمس بدبى ورحّب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة به، وتابع النجم الفرنسى مران الأهلى الذى أقيم أمس على ملعب شباب أهلى دبى.
وحقق أنليكا مسيرة مميزة فى كرة القدم ولعب لأندية ريال مدريد الإسبانى ورباعى الدورى الإنجليزى تشيلسى ومانشستر سيتى وأرسنال وليفربول إلى جانب يوفنتوس الإيطالى وباريس سان جيرمان الفرنسى.
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