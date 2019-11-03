شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعرض أشعة متولى على استشارى ألماني فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر
وأصيب متولي بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد والتواجد في المباريات الرسمية.
وأوصى الاستشاري الألماني الذى تم عرض الأشعة عليه بعدم الاستعجال فى عودة متولى للملاعب والتهمّل فى تنفيذ البرنامج العلاجى الذى يسير عليه اللاعب منذ إصابته في لقاء السوبر.
وينفذ متولي برنامجا تاهيليا في صالة الجيم داخل فندق الإقامة منذ وصول بعثة الفريق إلى الإمارات يوم الخميس الماضي لاقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع وفق الرؤية الفنية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
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