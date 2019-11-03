الاتحاد يحتفل بفريق السلة غدا بعد التتويج بالبطولة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى الاحتفال بفريق كرة السلة، غدا، بعد التتويج بلقب البطولة العربية التى اقيمت بالمغرب . وتوج فريق سلة الاتحاد السكندرى بلقب البطولة العربية للعام الثانى على التوالى والسابعة فى تاريخ النادى، بعد التغلب على بيروت اللبنانى بنتيجة 86/90 فى نهائى البطولة. Advertisements ومن المقرر أن يقام الاحتفال غدا الأثنين بصالة الشاطبى على هامش مباراة الفريق و 6 أكتوبر فى دورى المرتبط . يذكر أن مجلس إدارة النادى حرص علىحضور منافسات البطولة لتشجيع الفريق، و الشد من ازره خلال المنافسات ، و التى تكللت بتتويج زعيم الثغر بلقب البطولة العربية

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