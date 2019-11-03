شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بقناع وجه جديد من الإمارات لمروان محسن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وألغى الأهلي فكرة الإستعانة بقناع وجه من أسبانيا، واستغل الجهاز الطبي وجود الفريق في معسكر بالإمارات للتوجه إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة والتي يشرف عليها أطباء من أوروبا وذلك للإستعانة بقناع وجه لمروان محسن على أن يعود به إلى القاهرة.
وكان طبيب الفريق خالد محمود، قد استعان بقناع وجه مؤقت للمهاجم الدولي خلال الفترة الماضية، بعد اكتمال جاهزيته طبيا وعودته إلى المشاركة في المران الجماعي.
وتعرض مروان محسن لإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد برج العرب وخضع لجراحة في القاهرة وشارك في مران الفريق بعد التاكد من جاهزيته وشفاءه بشكل تام من الإصابة.
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