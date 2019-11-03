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الأهلى يستعين بقناع وجه جديد من الإمارات لمروان محسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يتوجه مساء اليوم ،الأحد، مروان محسن مهاجم الأهلى، إلى أحد المراكز الطبية في مدينة دبي بالإمارات خلال الساعات المقبلة، لإجراء قياسات وجه قبل تصميم قناع الوجه الجديد الذي سيعود به إلى القاهرة وسيكون ملازما له في المرحلة المقبلة سواء خلال وجوده ومشاركته في التدريبات اليومية أو ظهوره في المباريات الرسمية.

وألغى الأهلي فكرة الإستعانة بقناع وجه من أسبانيا، واستغل الجهاز الطبي وجود الفريق في معسكر بالإمارات للتوجه إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة والتي يشرف عليها أطباء من أوروبا وذلك للإستعانة بقناع وجه لمروان محسن على أن يعود به إلى القاهرة.

 

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وكان طبيب الفريق خالد محمود، قد استعان بقناع وجه مؤقت للمهاجم الدولي خلال الفترة الماضية، بعد اكتمال جاهزيته طبيا وعودته إلى المشاركة في المران الجماعي.

 

وتعرض مروان محسن لإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت على استاد برج العرب وخضع لجراحة في القاهرة وشارك في مران الفريق بعد التاكد من جاهزيته وشفاءه بشكل تام من الإصابة.

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