شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون راحة غداً ويستأنف مرانه الثلاثاء المقبل بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للفريق الأول للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة غداً الأثنين، على أن يعود اللاعبين للمران بعد غد الثلاثاء.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم بالجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل حيث يسعى الجهاز الفني للفريق في استغلال فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية حتى 22 نوفمبر الجاري، وذلك لتحقيق الانسجام بين اللاعبين .

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الإنتاج الحربي 1/0، وأخيرًا الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.