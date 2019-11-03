شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخب الشباب يغادر الاثنين إلى قطر للمشاركة بتصفيات كأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019 تغادر فجر الاثنين بعثة منتخبنا الوطني اليمني لكرة القدم فئة الشباب إلى قطر للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب التي تنطلق في 6 نوفمبر 2019 وتستضيف منافساتها العاصمة الدوحة .

ويلعب منتخبنا تحت 19 عاما في مجموعة تضم منتخبات تركمانستان وسريلانكا وقطر. وسيتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

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