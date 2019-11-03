اعتزال المخضرم حسين عبدالغني لاعب الأهلي السعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

كشفت تقارير صحفية اليوم الاحد، أن اللاعب الدولي السابق حسين عبدالغني ظهير أيسر النادي الأهلي السعودي اتخذ قرارًا رسميًّا باعتزال كرة القدم.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "البلاد" السعودية، اليوم الأحد، فإن عبدالغني قرر اعتزال كرة القدم، بعد مباراة الأهلي والجندل المقرر لها، الثلاثاء المقبل.

ويتلقي الأهلي مع الجندل، الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، في جدة ضمن مباريات دور الـ 64 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وجاء قرار عبد الغني بالاعتزال، بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري.

وقرر المدرب السويسري كريستيان جروس في أول مباراة رسمية له مع الأهلي عودة حسين عبدالغني إلى التدريبات الجماعية بعد أن تم إبعاده بقرار فني وانضباطي من المدرب المؤقت السابق صالح المحمدي، بعد أول تدريب أشرف عليه.

يذكر أن حسين عبد الغني هو أحد ناشِئي الأهلي، وحقق مع الفريق العديد من الألقاب المحلية والعربية، كما لعب في صفوف النصر ونيو شاتل السويسري.

وخاض عبد الغني مع الأهلي 305 مباريات حتى الآن، سجل خلالها 32 هدفًا.