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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة بيراميدز و يانج افريكانز اليوم الاحد 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية



مشاهدة مباراة بيراميدز و يانج افريكانز اليوم الأحد 3-11-2019 في كأس الكونفدرالية، يلتقى بيراميدز أمام نظيره يانج أفريكانز التنزاني ضمن لقاء العودة بدور الـ32، المقرر بكأس الكونفدرالية في تمام الساعة 8 مساء بستاد الدفاع الجوي.

يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز و يانج افريكانز اليوم 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية

مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج افريكانز اليوم الأحد 3-11-2019 في كأس الكونفدرالية، ويسعى بيراميدز للفوز في لقاء العودة بعدما فاز في لقاء الذهاب في تنزانيا بنتيجة 2/1، بهدفين لعبد الله السعيد و ايريك تراوري.



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يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز و يانج افريكانز اليوم 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية

مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج افريكانز اليوم الأحد 3-11-2019 في كأس الكونفدرالية، ويشارك بيراميدز لأول مرة في المحافل الأفريقية واستطاع إقصاء شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ32 الأول من البطولة.

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