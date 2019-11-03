الأهلى يغلق ملعب التتش بناء على أوامر السويسرى فايلر...

ومنح الجهاز الفنى لاعبى الأهلي راحة من التدريبات اليوم بعد أن خاض الفريق تدريباته على ملعب شباب أهلي دبى، ضمن البرنامج الذى ينفذه الأحمر على المستوى البدنى و الفنى، والذى يرغب من خلاله رينيه فايلر المدير الفني في الوصول إلى أهداف محددة، سواء على المستويين الفنى أو التقارب بشكل أكبر بين الجهاز واللاعبين، من خلال التواجد فى معسكر خارجى لمدة أسبوع.

ويحاول الأهلي الاستعداد لما بعد انتهاء فترة التوقف خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى تشهد مشاركة الفريق في مواجهات وتحديات قوية سواء على المستوى المحلي أو الأفريقى.