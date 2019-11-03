شكرا لقرائتكم مدرب كينيا يحسم قائمة المنتخب لمواجهتى مصر وتوجو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار فرانسيس كيمانزي المدير الفني لمنتخب كينيا ، قائمة مباراتي مصر وتوجو ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021. وضمت قائمة منتخب كينيا 25 لاعباً أبرزهم فيكتور وانياما نجم توتنهام الإنجليزي، وكليف نيكايا لاعب إف سي مصر. ويستعرض لتقرير التالي مقارنة بين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني ونظيره فيكتور ونياما :

محمد صلاح: الفريق : ليفربول الإنجليزي القيمة التسويقية : 150 مليون جنيه إسترليني الأهداف الدولية : 41 هدفا الأهداف المحلية : 8 أهداف Advertisements المشاركات الدولية : 67 مباراة

فيكتور ونياما: الفريق : توتنهام الإنجليزي القيمة التسويقية : 15 مليون جنيه إسترليني الأهداف الدولية : 5 أهداف الأهداف المحلية : 0 هدف المشاركات الدولية : 52 مباراة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب كينيا يحسم قائمة المنتخب لمواجهتى مصر وتوجو... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.