مشاهدة مباراة المصرى وكوت دى أور بث مباشر اليوم الاحد 3-11-2019 فى كاس الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة المصرى وكوت دى اور بث مباشر اليوم الاحد 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية

يواجه المصري البورسعيدي فريق كوت دى اور بطل سيشل في الثالثة من عصر اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 مكرر من كأس الكونفدرالية الإفريقية.



بث مباشر مباراة المصري ضد كوت دى اور اليوم الاحد 3-11-2019 في الكونفدرالية الافريقية بدون تقطيع



بث مباشر مباراة المصري ضد كوت دى أور في الكونفدرالية الافريقية بدون تقطيع، حيث انتصر فريق المصري على فريق كوت دى أور برباعية نظيفة خلال مباراة الذهاب التي أقيمت بجزيرة سيشل.

أحرز أهداف المصري كل من أحمد ياسر والفلسطينى محمود وادى والنيجيرى أوستن أموتو واختتم مهرجان الأهداف أحمد جمعة.

يلا شوت مشاهدة مباراة المصرى ضد كوت دى اور بث مباشر اليوم الاحد 3-11-2019 في الكونفدرالية الافريقية

يلا شوت مشاهدة مباراة المصرى ضد كوت دى أور بث مباشر في الكونفدرالية الافريقية، ويسعى فريق المصري إلى تحقيق نتيجة مرضية لجماهيره التي تأمل بشكل كبير في المنافسة أو على الأقل الوصول إلى دورجيد في البطولة.

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وظهر كوت دى أور بطل سيشل بشكل سيئ للغاية خلال مباراة الذهاب، مما جعل فريق المصري يستغل هذا الأمر ويحقق فوزاً كبيراً يضمن له التواجد والاستمرار في البطولة.

مشاهدة مباراة المصرى وكوت دى اور بث مباشر اليوم الاحد 3-11-2019 في كاس الكونفدرالية

مشاهدة مباراة المصرى وكوت دي أور بث مباشر اليوم الاحد في كاس الكونفدرالية، ومن المتوقع أن يخوض إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري اللقاء بالبدلاء خاصة أنه قد ضمن التواجد في الدور المقبل من البطولة بفضل النتيجة الثقيلة خلال مباراة الذهاب.

وسيعمل ايهاب جلال على اراحة عدد كبير من اللاعبين خاصة أن الفرقي البورسعيدي لازال أمامه العديد من المباريات الهامة والحاسمة خلال الموسم.