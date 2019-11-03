شكرا لقرائتكم على فرج بطل العالم فى الاسكواش ينعى نجل شقيقه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش وبطل العالم، على نعى نجل شقيقه علي وائل فرج، والذي غادر عالمنا صباح اليوم الأحد .

ورحل علي وائل فرج متاثرا بمرضه والذى كان له التأثير على ثنائي عائلة فرج علي ونور في مشاركتهم الأخيرة ببطولتي العالم لسيدات الاسكواش وبطولة مصر الدولية للرجال.

وانسحبت نور الطيب من دور الثمانية أمام رنيم الوليلي، نتيجة لتأثرها بمرض نجل شقيق زوجها، فيما خسر علي فرج المباراة النهائية ببطولة مصر الدولية أمام كريم عبد الجواد.

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فيما نعى كريم درويش بطل العالم السابق ومدير قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة وفاة الطفل الصغير وكتب عبر حسابه على موقع فيس بوك: توفي الي رحمة الله تعالي الطفل علي وائل فرج إبن وائل عمرو فرج و يمني عبد العظيم الهراس. صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

إنا لله و انا اليه راجعون.