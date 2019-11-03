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شكرا لقرائتكم على فرج بطل العالم فى الاسكواش ينعى نجل شقيقه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورحل علي وائل فرج متاثرا بمرضه والذى كان له التأثير على ثنائي عائلة فرج علي ونور في مشاركتهم الأخيرة ببطولتي العالم لسيدات الاسكواش وبطولة مصر الدولية للرجال.
إنا لله و انا اليه راجعون.
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