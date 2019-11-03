شكرا لقرائتكم جولة حرة للاعبى الأهلى فى أسواق دبي اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على موعد للقيام بجولة حرة اليوم فى دبى، على هامش معسكر الفريق الذى يقام في الإمارات بدءا من الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل.

ومنح الجهاز الفنى لاعبى الأهلي راحة من التدريبات اليوم بعد أن خاض الفريق تدريباته على ملعب شباب أهلي دبى، ضمن البرنامج الذى ينفذه الأحمر على المستوى البدنى و الفنى، والذى يرغب من خلاله رينيه فايلر المدير الفني في الوصول إلى أهداف محددة، سواء على المستويين الفنى أو التقارب بشكل أكبر بين الجهاز واللاعبين، من خلال التواجد فى معسكر خارجى لمدة أسبوع.

ويحاول الأهلي الاستعداد لما بعد انتهاء فترة التوقف خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى تشهد مشاركة الفريق في مواجهات وتحديات قوية سواء على المستوى المحلي أو الأفريقى.

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وتتوقف بطولة الدوري المحلي حالياً بسبب إرتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.