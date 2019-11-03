شكرا لقرائتكم البدري يحاول تقديم موعد انضمام لاعبي الأهلى لمعسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واتفق الجهاز الفني للمنتخب مع نظيره في الأهلي على انضمام 10 لاعبين تم إختياراهم من القلعة الحمراء لمعسكر المنتخب يوم الخميس المقبل بعد إنتهاء معسكر الاهلي المقام حالياً في الأمارات.
وبحسب مصدر في جهاز المنتخب الوطني الأول ، فإن البدري يرغب في تقديم موعد إنضمام لاعبي الاهلي للمنتخب خاصة وأن المنتخب يضم عدد كبير من الاهلي ومن الضروري تواجدهم أكبر فترة مُمكنة مع المنتخب لاسيما وأن الجهاز الفني الجديد للمنتخب مازال في مرحلة تحقيق الإنسجام بين جميع اللاعبين ويهدف لتحقيق حالة من التفاهم بين جميع اللاعبين.
وسشتهد الساعات المقبلة حسم هذا الأمر حيث من الممكن أن يعود العشرة لاعبين بالاهلي للقاهرة قبل أنتهاء معسكر المارد الأحمر بالأمارات لاسيما وأن اللاعبين قضوا عدة أيام مع الاهلي في المعسكر الذى إنطلق الخميس الماضي بمدينة دبي.
ويتواجد أيضاً ثلاثة لاعبين من الاهلي في المنتخب الأولمبي الذى يستعد لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلىة لأولمبياد طوكيو 2020 واللاعبين الثلاثة ، هم: صلاح محسن ، رمضان محسن وعمار حمدي.
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