شكرا لقرائتكم اليوم.. كيشو ينافس على الميدالية الذهبية ببطولة العالم للمصارعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينافس اليوم محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة على المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر .

وكان كيشو قد تأهل إلى نهائى البطولة بعد التغل على لاعب اليابان 5/7، فى نصف النهائى، ومن قبله التغلب على لاعبى الصين وأوكرانيا وكيرجستان.

ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة نرمين رفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد إبراهيم زقلط مدربا، وطاقم تحكيم يضم أحمد زكى، وإبراهيم عادل .

يذكر أن كيشو تأهل إلى أولبمياد طوكيو 2020 بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى، ليكون أول لاعبى منتخ بالمصارعة المتأهلين للأولمبياد .