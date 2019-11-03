شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أما باقي منافسات الجولة جاءت كالتالي:
المصري x وادي دجلة
الأهلي x أسوان
إف سي مصر x الاسماعيلي
طنطا x مصر المقاصة
الانتاج الحربي x المقاولون العرب
الجونة x بيراميدز
الاتحاد السكندري x طلائع الجيش
الزمالك x إنبي
سموحة x حرس الحدود
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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