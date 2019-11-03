شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الأحد منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99 والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها مباراة الزمالك وإنبي، والأهلي وأسوان.

وشهدت الجولة الماضية فوز الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما خسر الزمالك أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف.

أما باقي منافسات الجولة جاءت كالتالي:

المصري x وادي دجلة

الأهلي x أسوان

إف سي مصر x الاسماعيلي

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طنطا x مصر المقاصة

الانتاج الحربي x المقاولون العرب

الجونة x بيراميدز

الاتحاد السكندري x طلائع الجيش

الزمالك x إنبي

سموحة x حرس الحدود