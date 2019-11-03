شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يدرس مُخاطبة الأهلى لتقديم موعد إنضمام 10 لاعبين لمعسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدرس الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدرى مُخاطبة الجهاز الفني للأهلي تقديم موعد إنضمام لاعبي الأهلى لمعسكر المنتخب الوطني الأول الذى أنطلق منذ أيام بعدما سبق وأختار جهاز المنتخب 10 لاعبين من الاهلي للفريق القومي ، وهم :أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

كان الجهاز الفني للمنتخب قد اتفق مع نظيره في الأهلي على أنضمام 10 لاعبين تم إختياراهم من القلعة الحمراء لمعسكر المنتخب يوم الخميس المقبل بعد إنتهاء معسكر الاهلي المقام حالياً في الأمارات.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021) فيما يستعد الأهلي حالياً بمعسكره الخارجي للأرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

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وقال مصدر في جهاز المنتخب الوطني الأول ، أن البدري يرغب في تقديم موعد إنضمام لاعبي الاهلي للمنتخب خاصة وأن المنتخب يضم عدد كبير من الاهلي ومن الضروري تواجدهم أكبر فترة مُمكنة مع المنتخب لاسيما وأن الجهاز الفني الجديد للمنتخب مازال في مرحلة تحقيق الإنسجام بين جميع اللاعبين ويهدف لتحقيق حالة من التفاهم بين جميع اللاعبين.

وتشهد الساعات المقبلة حسم هذا الأمر حيث من الممكن أن يعود العشرة لاعبين بالاهلي للقاهرة قبل أنتهاء معسكر المارد الأحمر بالأمارات لاسيما وأن اللاعبين قضوا عدة أيام مع الاهلي في المعسكر الذى إنطلق الخميس الماضي بمدينة دبي.

ويتواجد أيضاً ثلاثة لاعبين من الاهلي في المنتخب الأولمبي الذى يستعد لتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلىة لأولمبياد طوكيو 2020 واللاعبين الثلاثة ، هم: صلاح محسن ، رمضان محسن وعمار حمدي.