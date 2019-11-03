شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغطى ملعب التتش بلوحات إعلانية للتأكد من سرية المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استجابة سريعة لـ الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي، لطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، قامت إدارة القلعة الحمراء بتغطية ملعب التتش بلوحات إعلانية.

كان فايلر قد طلب من الإدارة الحمراء تغطية ملعب التتش للحفاظ على سرية تدريبات الفريق بعيداً عن وسائل الإعلام المختلفة، ولجأت الإدارة الحمراء لاستخدام اللوحات الإعلانية نظراً لأن النادي الأهلي نادي إجتماعي إلى جانب الرياضة ولن يمنع الأعضاء من الدخول ولذلك تم استخدام اللوحات الاعلانية كوسيلة لفرض جانب من السرية على المران.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعدما خاض الفريق تدريباته على ملعب شباب أهلي دبى، ضمن البرنامج الذى ينفذه الأحمر على المستوى البدنى والفنى، والذى يرغب من خلاله رينيه فايلر المدير الفني في الوصول إلى أهداف محددة، سواء على المستويين الفنى أو التقارب بشكل أكبر بين الجهاز واللاعبين، من خلال التواجد فى معسكر خارجى لمدة أسبوع.

ويستعد الأهلي لمرحلة ما بعد انتهاء فترة التوقف خلال شهر نوفمبر الجارى، والتى تشهد مشاركة الفريق في مواجهات وتحديات قوية سواء على المستوى المحلي أو الأفريقى.

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وتتوقف بطولة الدوري المحلي حالياً بسبب إرتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021) وكذلك خوض المنتخب الأولمبي تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

قائمة الأهلى فى معسكر دبى تضم 25 لاعبا وهم محمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى، أحمد فتحى ومحمد هانى ومحمود وحيد وعلى معلول ورامى ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود متولي وحسين السيد، حسام عاشور وعمرو السولية وحمدى فتحى وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسين الشحات وجيرالدو ومحمد مجدى أفشة وصالح جمعة وجونيور أجاى وأحمد الشيخ، وليد أزارو ومروان محسن.



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