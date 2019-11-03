شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تكشف لـ سوبر كورة أهم صفات شريك حياتها وسبب البكاء فى الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت مشجعا للاسكواش أو لا تتابع اللعبة بالتأكيد تطرق إلى سمعك اسم "نور الشربينى" هذا الاسم الرنان فى المحافل الدولية لبطلة مصرية متميزة لم تتخط الـ24 عاماً ولكنها خاضت مسيرة احترافية حافلة بالإنجازات غير المسبوقة، لتتوج ملكة على عرش سيدات الاسكواش للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، الذى يضم 301 مباراة دولية تحت راية رابطة اللاعبين المحترفين "PSA".

نور الشربينى توجت مؤخراً ببطولة العالم لسيدات الاسكواش، التى استضافتها الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مالية وصلت إلى 430 ألف دولار، بعدما تغلبت فى المباراة النهائية على مواطنتها رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً بثلاثة أشواط مقابل شوط.

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