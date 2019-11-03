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على فرج بطل الاسكواش ينعى نجل شقيقه على إنستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى علي فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا لرجال الاسكواش وبطل العالم نجل شقيقه على وائل فرج، والذى توفى صباح اليوم الأحد.

وأثر مرض نجل شقيق على فرج على الثنائى على ونور الطيب أثناء مشاركتهما الأخيرة ببطولتى العالم لسيدات الاسكواش وبطولة مصر الدولية للرجال، حيث انسحبت نور الطيب من دور الثمانية أمام رنيم الوليلى نتيجة تأثرها بمرض نجل شقيق زوجها، فيما خسر على فرج المباراة النهائية ببطولة مصر الدولية أمام كريم عبد الجواد.

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علي فرج
علي فرج

كما نعى كريم درويش بطل العالم السابق ومدير قطاع الاسكواش بأندية وادي دجلة نجل شقيق على فرج عبر حسابه على موقع فيس بوك قائلا، "توفي إلى رحمة الله تعالى الطفل على وائل فرج ابن وائل عمرو فرج ويمني عبد العظيم الهراس. صلاة الجنازة عقب صلاة العصر بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس".

إنا لله و انا اليه راجعون.

كريم درويش
كريم درويش

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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