شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. المنتخب الأوليمبى.. "لسه الأمانى ممكنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة فى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).

منتخب مصر الذى يقع في المجموعة الأولى ببطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد بصحبة كل من مالي والكاميرون وغانا مطالب بمصالحة جماهير الكرة المصرية بعد الأداء المتواضع الذى ظهر به المنتخب الأول على أرضه ووسط جماهيره، حينما ودع الكان من دور الستة عشر أمام جنوب أفريقيا فى مفاجأة صارخة، لاسيما فى ظل التاريخ الذهبى للفراعنة مع كأس الامم الافريقية بعد التتويج بسبعة ألقاب ذهبية.

ويعد من أبرز نجوم المنتخب الأوليمبي المنضمين إلى القائمة النهائية التي أعلن عنها شوقي غريب المدير الفنى، طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب ومصطفى محمد مهاجم الزمالك، وثنائي الأهلي صلاح محسن والقائد رمضان صبحي وجميعهم من لاعبي المنتخب الأول.

كما يملك المنتخب الأوليمبي المصري مشاركات عديدة في دورة الألعاب الأوليمبية أعوام: (أنتويرب 1920 – باريس 1924 – أمستردام 1928 – برلين 1936 – لندن 1948 – هلسنكي 1952 – روما 1960 - طوكيو 1964 – لوس أنجلوس 1984 - برشلونة 1992 – لندن 2012) ، وحقق الأوليمبي المصري أفضل إنجاز له في الألعاب الأوليمبية أعوام 1928 و1964، بتحقيقه المركز الرابع.

ويعود تاريخ المنتخب الأوليمبي مع بطولة أفريقيا تحت 23 سنة إلى عام 2011، حيث شارك في النسخة الأولى مع انطلاق البطولة، ثم عاد ليشارك في النسخة الثانية عام 2015.

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