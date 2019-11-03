شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو ينافس على ذهبية بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس محمد إبراهيم كيشو، لاعب منتخب المصارعة، اليوم الأحد، على المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات بطولة العالم التى تقام بالمجر.

كيشو تأهل إلى نهائى البطولة بعد التغلب على لاعب اليابان 5/7 فى نصف النهائى، ومن قبله على لاعبى الصين وأوكرانيا وكيرجستان.

ويرأس بعثة المنتخب فى البطولة نرمين رفيق عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومحمد إبراهيم زقلط مدربا، وطاقم تحكيم يضم أحمد زكى، وإبراهيم عادل.

يذكر أن كيشو تأهل إلى أولبمياد طوكيو 2020 بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم التى أقيمت الشهر الماضى ، ليكون أول لاعبى منتخ بالمصارعة المتأهلين للأولمبياد.