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الزمالك يواجه إنبي فى منافسات الجولة العاشرة بدورى الجمهورية 99

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 99 والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة، أبرزها مباراة الزمالك وإنبي، والأهلي وأسوان.

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما خسر الزمالك أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف.

وجاءت منافسات الجولة كالتالي:

المصري x وادي دجلة

الأهلي x أسوان

إف سي مصر x الاسماعيلي

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طنطا x مصر المقاصة

الانتاج الحربي x المقاولون العرب

الجونة x بيراميدز

الاتحاد السكندري x طلائع الجيش

الزمالك x إنبي

سموحة x حرس الحدود

 

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