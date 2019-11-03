محمد صلاح = 10 أضعاف نجم منتخب كينيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير الفنى لـ منتخب كينيا فرانسيس كيمانزى، قائمة مباراتي مصر وتوجو ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021. قائمة منتخب كينيا تضم 25 لاعباً أبرزهم، فيكتور وأنياما نجم توتنهام الإنجليزى، وكليف نيكايا لاعب إف سى مصر، وفى التقرير التالى مقارنة بين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى ونظيره فيكتور ونياما: محمد صلاح: محمد صلاح: الفريق : ليفربول الإنجليزي القيمة التسويقية : 150 مليون جنيه إسترليني الأهداف الدولية : 41 هدفا الأهداف المحلية : 8 أهداف Advertisements المشاركات الدولية : 67 مباراة فيكتور ونياما: فيكتور ونياما: الفريق : توتنهام الإنجليزي القيمة التسويقية : 15 مليون جنيه إسترليني الأهداف الدولية : 5 أهداف الأهداف المحلية : 0 هدف المشاركات الدولية : 52 مباراة.

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