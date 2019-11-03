شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخشى مفاجآت يانج أفريكانز بالكونفدرالية على استاد الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق بيراميدز نظيره يانج أفريكانز التنزانى على استاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الأحد الماضى على الملعب الوطنى بتنزانيا قد انتهت بفوز بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

وتعد مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية، حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري

كان بيراميدز بقيادة الفرنسى سباستيان ديسابر قد أطاح بالنجمة الكونغولى فى الدور التمهيدى للبطولة، حيث فاز ذهابًا (4-1) ثم كرر فوزه إيابًا (1-0)، كما أقصى شباب بلوزداد الجزائري في دور الـ 32 الأول بعد التعادل في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في الجزائر (1-0) ثم فاز على يانج أفريكانز 2-1 فى ذهاب ملحق دور الـ 32 خارج أرضه.

أما فريق يانج أفريكانز فقد فاز على تاونشيب رولز من بتسوانا بهدفين مقابل هدف فى إجمالي مباراتى الذهاب والعودة ليصعد إلى دور الـ32، ويلتقى بزيسكو يونايتد الزامبى، لينجح زيسكو فى الإطاحة به، عقب التعادل في تنزانيا 1-1، والفوز على يانج فى زامبيا بهدفين مقابل هدف ليودع الفريق التنزانى دورى الأبطال الأفريقى ويذهب إلى الكونفدرالية ويخسر أولى مبارياته أمام بيراميدز على أرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف.

ويعد الزمالك بطل النسخة الأخيرة من بطولة الكونفيدرالية، التي توج بصعوبة على حساب نهضة بركان المغربي بعد الهزيمة بهدف دون رد في لقاء الذهاب، ومن ثم الفوز بنفس النتيجة في مباراة الإياب التي أقيمت بملعب "برج العرب"، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التى كانت فى صف الفارس الأبيض ليتوج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

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ويسعى الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز الذى واجه ظروف صعبة قبل المباراة بتعرض نجله لحادث مروع فى لندن واضراره للسفر للاطمنئان عليه، لحسم التأهل مبكراً أمام بطل تنزانيا خوفاً من الدخول فى حسبة برما لو سجل الفريق التنزانى مبكراً ودخل أجواء المباراة، ويتسلح المدرب الفرنسى بصدارة الدوري الممتاز التى حققها قبل توقف الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين.

ويطمح بيراميدز لمواصلة انتصاراته فى بطولة الكونفدرالية حيث سجل 3 انتصارات متتالية خارج ملعبه بدءا من الدور التمهيدى الـ64 بتغلبه على مضيفه ايتوال الكونغولى بهدف نظسف، ثم بنفس النتيجة على شباب بلوزداد الجزائرى فى دور الـ32 الإضافى ، وأكمل الفريق الذى يشارك لأول مرة فى البطولات الأفريقية، سلسلة انتصاراته بفوز جديد على يانج أفريكانز 2-1.

ولأول مرة فى الألفية الحالية ينجح فريق مصرى فى تحقيق 3 انتصارات متتالية فى الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، حيث لم ينجح الأهلى والزمالك الأكثر مشاركة فى دورى الأبطال والكونفدرالية "كأس الاتحاد الأفريقى سابقا" فى تحقيق 3 انتصارات متتالية.

على الجانب الآخر، أكد مويني زهيرا، المدير الفنى لنادى يانج أفريكانز التنزانى أن ناديه لن يفرط فى فرصة التأهل للدور التالى للبطولة رغم صعوبة الموقف بعد الخسارة فى تنزانيا ولكنه شدد على لاعبيه ضرورة اللعب بتركيز لتحقيق ريمونتادا تاريخية، لاسيما أن المباراة تقام فى أجواء رائعة كروياً من حيث الملعب والجماهير بحسب وصفه.

وتابع: "الخبرات هى الأهم فى تلك المباريات، نحن لدينا لاعبون كبار ذوى خبرات، وكذلك بيراميدز لديه لاعبون في منتخبات كبرى وأيضاً مدرب الفريق ديسابر لديه خبرة كبيرة في الكرة الأفريقية متابعاً نحن جاهزون للمواجهة ولدينا العزيمة على التأهل لمرحلة المجموعات".