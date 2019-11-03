الكشف عن مدة غياب سواريز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية مدة غياب لويس سواريز مهاجم برشلونة عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليفانتي، والتي انتهت بخسارة البارسا (3-1) مساء أمس السبت في مسابقة الدوري الإسباني.

وكان سواريز غادر المباراة في الشوط الأول متأثرا بالإصابة، ليدفع المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بالجناح الشاب كارليس بيريز بدلا منه، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم البارسا وقتها بهدف ليونيل ميسي.

وأعلن برشلونة في بيان رسمي بعد نهاية المباراة أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة سواريز في العضلة النعلية للساق اليمنى، دون تحديد فترة الغياب بشكل دقيق، مؤكدًا أنها تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

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ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن برشلونة سيفقد خدمات سواريز في المباراتين المقبلتين أمام سلافيا براج التشيكي بدوري الأبطال الثلاثاء وسيلتا فيجو بالدوري الإسباني السبت، قبل فترة التوقف الدولي.

وأضافت الصحيفة أن صاحب الـ21 عامًا لن يتواجد مع منتخب أوروجواي خلال خلال الشهر الجاري.

يذكر أن برشلونة ظل على قمة ترتيب الليجا رغم تجمد رصيده عند 22 نقطة، مستفيدا من تعادل منافسه ريال مدريد على ملعبه مع ريال بيتيس، ليتقاسم الثنائي صدارة الترتيب بانتظار الكلاسيكو الذي تم تأجيله.