الدوري الإسباني خارج الديار.. برشلونة في المركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد برشلونة إلى مسلسل نزيف النقاط خارج الديار بعد خسارته بنتيجة (3-1) على يد مضيفه ليفانتي، في المباراة التي أقيمت بملعب "سيوتات دي فالنسيا" مساء أمس السبت في الجولة الـ12 للدوري الإسباني.

خسر البارسا رغم تقدمه بهدف سجله ليونيل ميسي من ضربة جزاء، حيث استقبلت شباكه ثلاثة أهداف في سبع دقائق عن طريق خوسي كامبانيا وبورخا مايورال ونيمانيا رادويا في الدقائق 61 و63 و68 للقاء.

وبهذه الهزيمة المفاجئة، يتوقف مسلسل انتصارات البلوجرانا على مدار الجولات الخمس الماضية في الليجا، ليتجرع خسارته الثالثة هذا الموسم بعد خوض 11 مباراة، وهو ما يثير التساؤلات حول أداءه خارج ملعبه.

وظل برشلونة في صدارة ترتيب الليجا رغم تجمد رصيده عنده 22 نقطة، مستغلا تعادل منافسه ريال مدريد على أرضه مع ريال بيتيس ليتساوى مع البارسا في الصدارة، لكن ماذا عن جدول الترتيب خارج الديار؟

إذا رصدنا عدد النقاط التي جمعتها فرق الليجا خارج ملعبها، سنجد أن إشبيلية صاحب المركز الرابع وريال سوسييداد السادس يتقاسمان صدارة الترتيب بعشر نقاط من 6 مباريات، مع تفوق الأخير بفارق الأهداف.

وسيأتي في المركز الثالث أتلتيكو مدريد بتسع نقاط من ست مباريات، متفوقا على ريال مدريد الذي حصد 8 نقاط من خمس مباريات، بالتساوي مع غرناطة وإسبانيول بجانب بلد الوليد، الذي لعب سبع مباريات.

أما برشلونة حامل اللقب ومتصدر الترتيب سيتراجع إلى المرتبة الثامنة برصيد 7 نقاط فقط من 6 مباريات، إذ فقد 11 نقطة خارج أرضه بعد خسارته أمام كل من أتلتيك بيلباو وغرناطة وليفانتي وتعادله مع أوساسونا.

وكان برشلونة حقق الفوز في مباراتين متتاليتين خارج ملعبه محافظا على نظافة شباكه، بعد فوزه على كل من خيتافي (2-0) بالجولة السابعة وإيبار (3-0) بالجولة التاسعة، قبل أن يعود للتعثرات خارج ملعبه أمام ليفانتي.

يأتي هذا عكس ما يظهره برشلونة في "كامب نو"، إذ نجح الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز في جميع المباريات التي خاضها على ملعبه بجميع المسابقات، لكن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي اعترف بوجود أزمة خارج ملعبه.

وقال فالفيردي: "لا نقدم نفس الأداء خارج ملعبنا مثلما نفعل على ملعبنا، ولكننا فزنا في بعض المباريات خارج ملعبنا بعد بداية سيئة، وعلينا الاستمرار هكذا، الانتقادات تكون قوية للغاية عندما نخسر ويجب إظهار رد فعل".

جدول ترتيب الليجا خارج الديار:

1- ريال سوسييداد - 10 نقاط من 6 مباريات.

2- إشبيلية - 10 نقاط من 6 مباريات.

3- أتلتيكو مدريد - 9 نقاط من 6 مباريات.

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4- ريال مدريد - 8 نقاط من 5 مباريات.

5- غرناطة - 8 نقاط من 6 مباريات.

6- إسبانيول - 8 نقاط من 6 مباريات.

7- بلد الوليد - 8 نقاط من 7 مباريات.

8- برشلونة - 7 نقاط من 6 مباريات.

- جدول ترتيب الليجا:

1- برشلونة - 22 نقطة من 11 مباراة.

2- ريال مدريد - 22 نقطة من 11 مباراة.

3- أتلتيكو مدريد - 21 نقطة من 12 مباراة.

4- إشبيلية - 21 نقطة من 12 مباراة.

5- غرناطة - 20 نقطة من 11 مباراة.

6- ريال سوسييداد - 19 نقطة من 11 مباراة.

7- فياريال - 17 نقطة من 11 مباراة.

8- ليفانتي - 17 نقطة من 12 مباراة.