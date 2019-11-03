"عارف أنه مش وقته".. مدرب أسوان يوجه سؤالا لاتحاد الكرة بشأن الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

وجه مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي أسوان سؤالا للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن معرفة منافس الفريق في الجولة المقبلة من الدوري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن تأجيل الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وكتب مدرب أسوان من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "أنا عارف أنه سؤال مش في وقته، بس ممكن أعرف احنا هنلاعب مين الماتش الجاي ده بعد اذنكم؟".

ويحتل أسوان المركز الـ14 بترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ولم يُعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الأجندة الخاصة بالدوري وموعد استئناف المباريات، حيث تنتهي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام يوم 22 نوفمبر الجاري.

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وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال مجدي عبدالعاطي "حتى هذه اللحظة لا أعلم من سنواجه في المباراة المقبلة في الدوري".

وأكمل "قمت بمخاطبة اتحاد الكرة بشأن معرفة موعد المباراة المقبلة ومنافسنا، لكن هناك تجاهل وعدم رد من جانبهم".

واستمر "الجولة الماضية كنا سنواجه المقاولون، المباراة تأجلت وواجهنا إنبي، ومن المفترض أن المباراة المقبة أمام بيراميدز وفقا للجدول الذي تسلمناه منذ بداية الدوري".

وصرح "لا أعلم اذا كنت في الجولة المقبلة سأذهب للقاهرة أم سأبقى في أسوان، اللعب خارج أسوان يتطلب منا أمور تنظيمية كثيرة واجراءات".

واختتم "تلك الأجواء تؤثر على قوة الدوري، ربنا يستر".