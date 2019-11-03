مواعيد مباريات اليوم.. ثلاثي مصري قاريًا.. و4 محترفين بأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يستكمل اليوم ناديا المصري البورسعيدي وبيراميدز مشوارهما في إياب الدور المؤهل إلى مجموعات الكونفدرالية الإفريقية، فيما يخوض الاتحاد السكندري دور الـ16 بالبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال". كما تشهد مباريات اليوم ظهور أربعة لاعبين محترفين، وهم: محمود عبدالمنعم كهربا وأحمد حسن كوكا في الدوري البرتغالي، عمرو وردة في الدوري اليوناني وكريم حافظ في الدوري التركي. ويستعرض الخليج 365 أبرز مباريات اليوم السبت 3-11-2019 بالمواعيد والقنوات الناقلة لها: - الكونفدرالية: 15:00.. المصري البورسعيدي وكوت دور بطل سيشل.. أون سبورت وتايم سبورتس. 20:00.. بيراميدز ويانج أفريكانز التنزاني.. أون سبورت وتايم سبورتس. - البطولة العربية: 20:00.. أولمبيك آسفي المغربي والترجي الرياضي التونسي.. أبو ظبي الرياضية. 20:00.. الاتحاد السكندري والمحرق البحريني.. أبو ظبي الرياضية. Advertisements - الدوري الإنجليزي: 16:00.. كريستال بالاس وليستر سيتي.. beIN SPORTS HD 2. 18:30.. إيفرتون وتوتنهام.. beIN SPORTS HD 2. - الدوري البرتغالي: 22:00.. بورتو وديسبورتيفو أفيس "محمود كهربا". 22:15.. سبورتينغ براغا "أحمد حسن كوكا" وفاماليكاو. - الدوري اليوناني: 15:00.. لاريسا "عمرو وردة" واوميلوس فيلاثلون هراكليوس. - الدوري التركي: 15:30.. قاسم باشا "كريم حافظ" وملطية سبور.

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