ريال مدريد ينتقد التحكيم بعد التعادل مع بيتيس بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - إفي:

وجه مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، إيميليو بوتراجينيو انتقادات لأداء التحكيم في مباراة الملكي أمام ريال بيتيس في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وعقب انتهاء اللقاء الذي أقيم مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، انتقد بوتراجينيو التحكيم لعدم احتسابه ركلة جزاء بسبب وجود لمسة يد من جانب لاعب الخصم، المغربي زهير فضال.

وأكد أن هناك حالة من "الارتباك" في النادي الملكي لأنه لا يفهم لماذا "تصب القرارات في اتجاه ثم تذهب في اتجاه آخر"، في إشارة لعدم لجوء الحكم لتقنية التحكيم بالفيديو (فار).

وقال المسؤول بالقلعة البيضاء "هذه اللعبة بالتحديد التي اصطدمت فيها الكرة باليد وقاطعت اللعبة...نحن في حيرة من أمرنا لأن القرار تم اتخاذه (دون اللجوء لتقنية الفيديو)".

وأردف "يد (اللاعب) قاطعت اللعبة ولا أفهم لماذا تصب القرارات في اتجاه ثم تذهب في اتجاه آخر. كنا نعتقد أن الفار سيحل مثل هذه الأمور لكن هذا لا يحدث".

وأوضح بوتراجينيو "نتفهم أن الحكم لم ير ما حدث في اللعبة، لكن لدينا أداة أخرى يستطيع من خلالها أشخاص آخرين مثلنا رؤية ما حدث لمده بمعلومات إضافية. اعتقدنا أنه سيجري احتساب ركلة جزاء لكن هذا لم يحدث".

كورتوا

اعتبر حارس ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا أن هناك ركلة جزاء بسبب لمسة يد، لم تحتسب لصالح فريقه، مقرا في نفس الوقت بأن اللاعبين لم يعد بوسعهم معرفة ما إذا كانت لمسة يد أم لا عقب التغييرات الأخيرة في اللوائح.

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، قال كورتوا "أعتقد أنها ركلة جزاء لكن من المعقد التأكد من لمسات اليد ادخل منطقة الجزاء".

وأضاف "رأينا ما حدث في غرفة تغيير الملابس لكن المباراة انتهت ولا نستطيع الاحتجاج على شيء مر وانتهى".

وأبدى الحارس البلجيكي أسفه على عدم نجاح الريال في هز الشباك لكنه أبرز المباراة الجيدة التي قدمها جويل، حارس ريال بيتيس.

وقال "بشكل عام قدمنا مباراة جيدة، أخطأنا في بعض التمريرات لكننا صنعنا الكثير من الفرص وجويل قام بتسديدات جيدة جدا تستحق الإشادة".

وأردف الدولي البلجيكي "من المؤسف أننا لم نحقق الفوز، كنا نعلم بشأن نتائج الفرق الأخرى (في إشارة لخسارة برشلونة وتعادل غرناطة وكذلك أتلتيكو مدريد) وكنا نلعب بثبات. افتقرنا للحسم في تسجيل الأهداف لكننا سنتمكن في النهاية من تحقيق ذلك".

كما أبرز كورتوا الندية التي تطغى على الليجا في جولة خسر فيها البرسا وتعادل الريال، واعتبر أن "الفوز حاليا في كرة القدم لم يعد أمرا محسوما وليس بهذه السهولة، كانت لدينا فرص لتحقيق الفوز لكننا لم ننجح في ذلك".

وأضاف "إنها فرصة ضائعة، لن نستسلم الآن، ونفكر حاليا في الفوز بمباراة مهمة أمام جالاتا سراي" في الجولة الرابعة من دوري الأبطال الأوروبي.

Advertisements

زيدان

أكد الفرنسي زيد الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن فريقه استحق ضربة جزاء في مباراته أمام ريال بيتيس، بسبب وجود لمسة يد من جانب اللاعب المغربي زهير

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "لن اتدخل في قرارات الحكام..رأيت لمسة يد ولكن هذا رأي الحكم. لا يجب التفكير كثيرا في الأمر فقد قدمنا مباراة جيدة ولكننا بالتأكيد افتقدنا للهدف".

وتابع "الرأي كان رأي الحكم لأنه لم يلجأ لتقنية التحكيم بالفيديو (فار). الحكم اتخذ هذا القرار ويجب احترامه. نعرف ماذا حدث لانني رأيت لمسة يد ولكن يجب احترام ما يقوله الحكم".

وعن أداء الفريق قال زيدان "قدمنا مباراة جيدة خاصة في الدقائق الـ45 الأولى من عمر المباراة ولكننا افتقدنا للتسجيل. هذا أمر مؤسف ولكن يجب المضي قدما".

وتابع "لست غاضبا. أهدرنا نقطتين ولكن في النهاية أنظر للجانب الإيجابي فقد واجهنا خصما قويا صعب الأمور علينا في الشوط الثاني. بيتيس فريق جيد وسنحت لدينا فرص للتسجيل ولكننا أهدرناها".

وأبرز زيدان تقارب مستوى الفرق في الدوري الإسباني بعدما خسر برشلونة السبت امام ليفانتي 1-3 ليتقاسم مع الريال الصدارة بـ22 نقطة ، علما بأن الفريق الكتالوني يتفوق بفارق الاهداف.

وقال زيدان "نحن المتصدران خسرنا نقاط. بالنسبة لي هذا أفضل دوري في العالم ولا توجد مباراة سهلة أبدا. ويمكن ملاحظة الأمر من نتائج اليوم. فكل الفرق يمكن أن تصعب الأمور عليك. ليس من السهل الفوز بالدوري وهذا الجميل في الأمر أيضا".

وعن افتقاد التسجيل دافع زيدان عن فريقه قائلا "في المباراة الماضية سجلنا خمسة أهداف. لن نسجل دائما خمسة أهداف. نحن نعلم أن الأهم هو صناعة الفرص واليوم افتقرنا للتسجيل امام خصم دافع بشكل جيد وعلينا تقبل الأمر".

راموس

أكد سرخيو راموس، قائد ريال مدريد أنهم فقدوا فرصة إنهاء الجولة الحالية في الصدارة، من أجل البدء في "صناعة الفارق" مع باقي الأندية.

وقال قائد الميرينجي في تصريحات تليفزيونية "كنا ندرك أنها فرصة مواتية جدا للارتقاء للصدارة. قاتلنا، ولكننا افتقدنا للدقة أمام المرمى. الأداء والعمل الدفاعي كانا جيدين للغاية. أريد أيضا تحية ريال بيتيس على الأداء الذي قدمه".

وأردف "المباراة لم تكن سهلة، ونشعر بغصة في الحلق. بالطبع كنا نطمع في حصد النقاط الثلاث، ولكننا فقدنا فرصة جيدة للتصدر، والبدء في صناعة الفارق".

كما أضاف صاحب الـ33 عاما أن الفريق دخل اللقاء "بكثافة عالية" منذ الدقيقة الأولى، ولكنه أقر بصعوبة تقديم نفس النسق على مدار الـ90 دقيقة.

وأوضح "تراجعنا قليلا للخلف في بعض أوقات المباراة، ثم كانت هناك لحظة حاسمة في المباراة بتقنية الـVAR (يقصد لمسة اليد على أحد لاعبي البيتيس داخل المنطقة)، ولكننا لن نتحدث عنها. لقد شاهدتها، ولكن الحكم لم يشاهدها".

وحول خسارة الغريم التقليدي برشلونة أمام ليفانتي (3-1)، أشار راموس إلى أن المباراة تصبح أكثر صعوبة بمرور الجولات، مذكرا بأن الفوز على أي منافس يصبح "أكثر صعوبة" في كل يوم.

وأتم "ليفانتي فاز على برشلونة، ولا يمكن الثقة في أي مباراة. نحن محظوظون للعب هنا، وأي خطأ بسيط قد يكلفك الكثير".