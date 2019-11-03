ننشر صور ملعب مالوزيني المرشح الأقرب لاستضافة لقاء منتخب مصر وجزر القمر

تنشر "الوفد"، صور ملعب مالوزيني، المرشح الأقرب لاستضافة مباراة منتخب مصر وجزر القمر، في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وكان مينا سامح إداري منتخب مصر سافر إلى جزر القمر في جولة تفقدية للاطمئنان على ترتيبات إقامة المنتخب وملعب المباراة. Advertisements

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