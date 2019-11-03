مستند .. "أنتوا حكام مقرفة" وراء طرد عاشور الأدهم في لقاء سيراميكا والنصر

تنشر "الوفد"، تقرير الحكم سعيد حمزة، الذي أدار مباراة سيراميكا كيلوباترا والنصر، في دوري الدرجة الثانية، والتي انتهت بفوز سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وذكر الحكم في تقريره، أن طرد عاشورالأدهم لاعب سيراميكا، جاء بسبب قوله جملة: "أنتوا حكام مقرفة، تواضع لله".
كانت لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل، قررت إيقاف عاشور الأدهملاعب سيراميكا، مبارتان، وتغريمة 1000 جنية، وأحمد الكيلاني إداري سيراميكا، وفريد رضوان طبيب سيراميكا ومحمد عبد الفتاح الشافعي إخصائي علاج سيراميكا، مباراة لكل منهم، وتغريمة كل منهم 500 جنية، بسبب اأحداث لقاء النصر، وطردهم من الملعب للإعتراض على الحكم سعيد حمزة.
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