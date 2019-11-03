ملعب مالوزيني يقترب من استضافة لقاء منتخب مصر وجزر القمر

اقترب ملعب مالوزيني بجزر القمر، من استضافة مباراة الأخير مع منتخب مصر، المقرر لها 18 نوفمبر الجاري،في الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.
وكان مينا سامح إداري منتخب مصر سافر إلى جزر القمر منذ أيام للاطمئنان على ترتيبات إقامة المنتخب هناك وكذلك الوقوف على حالة ملعب المباراة.
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