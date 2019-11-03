ليبيريا يصل مصر 5 نوفمبر لمواجهة المنتخب وديًا

تقرر وصول منتخب ليبيريا إلى مصر يوم 5 نوفمبر الجاري، استعدادًا لمواجهة المنتخب الوطني يوم 7من نفس الشهر وديًا، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.
يستعد المنتخب لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.
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