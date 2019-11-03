شاهد .. إداري منتخب مصر في جولة تفقدية بجزر القمر قبل لقاء 18 نوفمبر

قام مينا سامح إداري منتخب مصر، بعمل جولة تفقدية في جزر القمر، قبل مواجهة الأخير مع الفراعنة يوم

18 نوفمبر الجاري في الجولة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

وسافر سامح سرًا بتكليف من الجهاز الإداري لمنتخب مصر بقيادة محمد بركات، من أجل الاطمئنان على ترتيبات إقامة المنتخب وملعب التدريب قبل اللقاء.

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