يوفنتوس يفوز بديربي تورينو ويحافظ على صدارة الكالتشيو

حافظ يوفنتوس على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على جاره تورينو بهدف ماتياس دي ليخت في الشوط الثاني في مباراة قمة المدينة يوم السبت.



ووضع المدافع الهولندي البالغ عمره 20 عاما الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية في الشوط الثاني المتواضع.



وهز بريمر الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع لتورينو لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل.



ويتصدر يوفنتوس، الساعي للقبه التاسع على التوالي، المسابقة برصيد 29 نقطة من 11 مباراة متقدما بنقطة على إنتر ميلان الذي تغلب 2-1 على مستضيفه بولونيا في وقت سابق من يوم السبت.

المصدر: رويترز



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