برشلونة يتجرع خسارة مفاجأة أمام ليفانتي

سقط فريق برشلونة خارج أرضه أمام ليفانتي 1-3 اليوم السبت ضمن المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليسجل الخسارة الثالثة له هذا الموسم.





وبدأ ميسي بافتتاح التسجيل لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ38، لكن ليفانتي ضرب بعدها بقوة بغضون 7 دقائق ثلاث مرات عبر خوسيه كامبانيا (61) وبورخا مايورال (63) ونيمانيا رادويا (68).



وألغى الحكم هدفا ثانيا لميسي في الدقيقة الـ74 بعد الرجوع إلى تقنية المساعدة بالفيديو التي أثبتت وجود أنطوان غريزمان متسللا أثناء تبادل الكرة مع الأرجنتيني.



وتوقف رصيد برشلونة بعد هذه الهزيمة عند 22 نقطة، ويشغل مركز الصدارة، حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة، فيما رفع ليفانتي رصيده إلى 17 نقطة، وقفز إلى المركز الثامن.



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