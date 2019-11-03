رياضة | عاجل.. شوبير يضع روشتة انتظام الدوري المصري ويستشهد ليفربول

فتح الإعلامي أحمد شوبير ملف قضية انتظام مسابقة الدوري المصري الممتاز وذلك في ظل فترة التوقف التي تعيشها المسابقة حاليا لمشاركة المنتخب الأوليمبي ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمقامة بمصر ويتأهل منها 3 فرق لأولمبياد طوكيو.

واستشهد نجم الأهلي الأسبق عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" عبر أثير أون سبورت إف إم بمباريات ليفربول الإنجليزي متصدر جدول الدوري الإنجليزي والذي يخوض مباريات مضغوطة في شهر نوفمبر وكذلك مباريات أكثر ضغطا في شهر ديسمبر والذي سيشهد مباريات للفريق الإنجليزي بأربعة بطولات مختلفة (الدوري الإنجليزي – كأس الرابطة – دوري أبطال أوروبا – كأس العالم للأندية) وهو ما سيدفع الفريق في بعض الأوقات لخوض مباريات الفارق الزمني بينهما يومين فقط.

ووجه شوبير نصيحته للمسئولين عن الكرة المصرية قائلا: "غمض عنيك وإقفل ودانك وخد قرارك والتزم به بعدها ستنضبط المسابقة بصورة ثابتة".